Pamplona (dpa) - Bei der ersten Stierhatz in der nordspanischen Stadt Pamplona sind am Morgen vier Menschen leicht verletzt worden. Die Männer erlitten Verletzungen an Brust, Kiefer und Nase. Bei dem lebensgefährlichen Spektakel werden bis zum 14. Juli jeden Morgen sechs Kampfstiere und mehrere zahme Leitochsen durch die Gassen der Altstadt bis in die Arena gejagt, wo sie abends von Toreros getötet werden. Hunderte wagemutige oder leichtsinnige Männer, die «Mozos», rennen auf der 825 Meter langen Strecke vor den Tieren her.

