Kuala Lumpur (dpa) - Ein vermutlich psychisch kranker Mann hat in einem Kindergarten in Malaysia 30 Kinder und drei Erzieher in seine Gewalt gebracht. Polizeikräfte setzten nach Angaben der Zeitung «The Star online» Tränengas ein und stürmten das Gebäude. Ein Kind sei getötet worden, schreibt die Zeitung weiter. Nach Angaben von «The Star online» gab es jedoch keine Verletzten. Der Geiselnehmer hatte eine Schusswaffe verlangt und gedroht, er würde sonst seine Geiseln töten. Nach mehrstündigen Verhandlungen soll er sich etwas beruhigt haben.

