Berlin (dpa) - In der spannungsgeladenen Debatte im Bundestag über die Präimplantationsdiagnostik haben die Auswirkungen auf die Menschen mit Behinderungen eine zentrale Rolle gespielt. Die meisten Redner, die so argumentierten, wandten sich strikt gegen die Diagnosemethode - doch nicht alle. So trat die ehemalige Behindertenbeauftragte Karin Evers-Meyer für eine PID-Zulassung ein. Das Leben von Behinderten werde nicht durch die Auswahl von Embryonen beeinträchtigt, sondern durch unzureichende Gleichstellung im Alltag.

