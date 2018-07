Paderborn (dpa) - Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen ist in Paderborn ein Auto in eine Gruppe britischer Soldaten geschleudert. Ein 20-jähriger Mann sei noch am Unfallort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Fünf Soldaten und ein Autofahrer wurden verletzt. Nach Zeugenaussagen war ein 21 Jahre alter Autofahrer bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Dabei stieß er mit einem anderen Wagen zusammen. Das Auto des jungen Mannes schleuderte nach dem Zusammenprall in die auf dem Gehweg wartende Gruppe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.