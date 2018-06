Inhalt Seite 1 — Deutsche optimistisch - K.o. für Marta oder Wambach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart (dpa) - Birgit Prinz bleibt wohl wieder nur ein Platz auf der Bank, Marta oder Abby Wambach muss nach dem direkten Duell definitiv die Koffer packen. Vor dem Viertelfinale der Frauen-WM schlagen sich die drei Weltstars mit unterschiedlichen Sorgen herum.

Während die deutsche «Problem-Stürmerin» zum Daumendrücken für ihre Mannschaftskolleginnen gegen Japan verdammt sein dürfte, geht es für die fünfmalige Weltfußballerin aus Brasilien und ihre Kontrahentin vom zweimaligen Champion USA um alles oder nichts.

Das vorweggenommene Finale zwischen den USA und Brasilien sowie Deutschlands Auftritt gegen Japan stehen in der ersten K.o.-Runde klar im Fokus des Interesses. Die Partien Frankreich gegen England und Schweden gegen Australien garantieren nicht so viel Spannung wie diese beiden Knaller.

«Jetzt geht es um alles. Doch wir wissen um unsere Stärken, und darum wissen wir auch, dass wir die Japanerinnen schlagen können», kündigte Celia Okoyino da Mbabi an. Der überzeugende 4:2-Sieg gegen Frankreich und die beeindruckende Bilanz gegen Japan (7 Siege, 1 Unentschieden) haben Selbstbewusstsein und Zuversicht beim Titelverteidiger gesteigert. Zudem kehren in der geschonten Kim Kulig sowie den beiden wieder fitten Linda Bresonik und Melanie Behringer drei Stammkräfte in den Kader zurück, so dass Bundestrainerin Silvia Neid aus dem Vollen schöpfen kann.

Trotz der glänzenden Ausgangslage am Samstag in Wolfsburg herrscht bei den Deutschen keine Überheblichkeit. «Wir haben uns sehr, sehr viel Selbstvertrauen geholt gegen Frankreich. Wir dürfen aber nicht leichtsinnig werden und glauben, es geht alles locker von der Hand. Wir müssen dranbleiben», forderte Torhüterin Nadine Angerer. Und Fatmire Bajramaj, die bei den Olympischen Spielen 2008 beide Tore zum 2:0-Sieg gegen Nippon erzielte, warnte: «Japan wird auf jeden Fall noch stärker als Frankreich.»

Indes versprechen sich die «Prachtnelken» durch ihr Insiderwissen ein entscheidendes Plus. «Ich kenne die deutschen Spielerinnen ganz gut. Wir haben jede Kombination analysiert, wir können gewinnen», erklärte die beim FCR Duisburg spielende Kozue Ando. Yuki Nagasato (Turbine Potsdam) kennt den deutschen Fußball ebenfalls aus dem Eff-eff. Nippon-Coach Norio Sasaki setzt auf die bewährten Tugenden: «Wir wollen japanisch spielen, dann können wir auch gewinnen.»

Mit Psychospielchen und dem Preisen der eigenen Stärken versuchen die USA und Brasilien vor dem Gigantentreffen am Sonntag in Dresden jeweils den Gegner zu verunsichern. «Wir haben keinen Druck, denn wir haben schon alle Titel gewonnen. Brasilien nicht», stichelte US-Trainerin Pia Sundhage. Abby Wambach spielte die 1:2-Pleite gegen Schweden herunter: «An unserem Ziel, Weltmeister zu werden, wird nicht gerüttelt.» Die fünfmalige Weltfußballerin Marta konterte kühl: «Wir sind auf die USA vorbereitet.»