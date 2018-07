Panzergeschäft erneut Thema im Bundestag

Berlin (dpa) - Der Bundestag beschäftigt sich heute erneut mit dem umstrittenen Panzergeschäft mit Saudi-Arabien. Die Linke hatte kurzfristig einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, in dem die Regierung aufgefordert wird, ihre Genehmigung des Verkaufs von 200 Leopard-2-Panzern nach Saudi-Arabien zu widerrufen. In einer namentlichen Abstimmung müssen die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen nun Farbe zu dem Panzerdeal bekennen. Auch in Union und FDP hat die bisher nur inoffiziell bestätigte Genehmigung des Geschäfts durch den Bundessicherheitsrat Irritationen ausgelöst.

«Bild»: Rentenbeitrag könnte 2012 bis auf 19,5 Prozent sinken

Berlin (dpa) - Der Beitrag zur Rentenversicherung könnte nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung im kommenden Jahr deutlich stärker sinken als bislang erwartet. In Regierungskreisen werde mit einer Senkung des Satzes zum 1. Januar um bis zu 0,3 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent gerechnet. Im Extremfall sei sogar ein Rückgang bis auf 19,5 Prozent möglich, hieß es. Bisher sei für 2012 eine Senkung des Beitragssatzes auf lediglich 19,8 Prozent erwartet worden. Als Grund für die günstigere Entwicklung wird der positive Konjunkturverlauf genannt.

PID-Gegner fürchten rasche Ausweitung der Fallzahlen =

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat gestern für die begrenzte Zulassung der umstrittenen Präimplantationsdiagnostik gestimmt. Die Gegner von Embryonen-Tests fürchten, dass sich die PID-Fallzahlen rasch ausweiten werden. Unionsfraktionsvize Günter Krings sagte der «Rheinischen Post», man werde sich die Zahlen und auch die Art der Fälle sehr genau anschauen müssen. Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Thierse sagte der «Passauer Neuen Presse», der Druck auf die Frauen, sich genetisch untersuchen zu lassen und Ja zu einer Präimplantationsdiagnostik zu sagen, werde zunehmen.

Ramsauer rechnet mit hohen privaten Investitionen