Erfurt (dpa) - Das Gewaltverbrechen an der siebenjährigen Mary-Jane aus Zella-Mehlis ist nach verschiedenen Berichten aufgeklärt. Aus gut informierten Kreisen wisse er, dass der Fall gelöst sei, sagte der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Fiedler am Rande einer Landtagssitzung in Erfurt. Nach MDR-Informationen ist ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handele sich um einen vorbestraften Mann aus dem Bekanntenkreis des getöteten Mädchens. Auf die Spur sei ihm die Sonderkommission durch eine DNA-Probe gekommen.

