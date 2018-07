Kinshasa (dpa) - Ein Flugzeugabsturz in der Demokratischen Republik Kongo hat wahrscheinlich Dutzende Todesopfer gefordert. Die Maschine mit 112 Insassen an Bord sei beim Landeanflug auf den Flughafen der Stadt Kisangani gewesen, als sich das Unglück ereignete. Die kongolesische Fluglinie Hewa Bora machte in einer Mitteilung schlechtes Wetter für den Unfall verantwortlich. Mindestens 40 Menschen hätten aber lebend aus den Trümmern geborgen werden können, berichtete der arabische Sender Al-Dschasira.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.