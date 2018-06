Cape Canaveral (dpa) - Zum letzten Mal in der Geschichte der Raumfahrt soll heute ein US-Space-Shuttle ins Weltall starten. Der Countdown für den Flug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida lief trotz schlechter Wetteraussichten weiter. Ziel der Mission ist die Internationale Raumstation ISS. Die vierköpfige «Atlantis»-Crew hat für sie mehr als 3,8 Tonnen an Proviant, Ausrüstung und Ersatzteilen im Gepäck. Ihr zwölftägiger Flug beschließt nach drei Jahrzehnten das Shuttle-Programm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.