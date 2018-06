Berlin (dpa) - Bundesbauminister Peter Ramsauer rechnet im Zuge der Energiewende mit milliardenschweren Privatinvestitionen in die energetische Gebäudesanierung. Die Milliarden-Förderung trage erheblich zum Umwelt- und Klimaschutz bei und stärke zugleich die lokale Bauwirtschaft, sagte der CSU-Politiker der «Passauer Neuen Presse». Durch die Sanierungsmaßnahmen werde so viel CO2 eingespart, wie ganz Berlin pro Jahr ausstößt, so Ramsauer weiter. Die Programme zur CO2-Gebäudesanierung sollen entgegen früheren Kürzungsplänen ab 2012 mit nun 1,5 Milliarden Euro im Jahr fortgeführt werden.

