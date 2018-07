Gotha (dpa) - Toilette gesucht, aber keine in Sicht - da griff ein betrunkener 21-Jähriger in Thüringen zu rabiaten Mitteln. Er trat in Gotha eine Wohnungstür im nächstgelegenen Haus ein, um dort aufs Klo zu gehen. Die Bewohnerin zeigte wenig Verständnis. Unterstützt von ihren Nachbarn beförderte sie den ungebetenen Gast wieder nach draußen und rief die Polizei. Die schrieb eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und schickte den Mann dann nach Hause.

