Cape Canaveral (dpa) - Hochspannung in Cape Canaveral: Kurz vor dem geplanten Start der US-Raumfähre «Atlantis» ist nach wie vor unklar, ob der Space Shuttle tatsächlich abheben kann. Offiziell liegt das Risiko, dass das schlechte Wetter den Start verhindert, nach wie vor bei 70 Prozent. Dennoch laufen Countdown und die Startvorbereitungen vorerst weiter. Die Tanks sind fertig befüllt, Shuttle-Commander Chris Ferguson ging mittags als erster an Bord der Raumfähre «Atlantis». Zum letzen Start der Shuttle-Ära sind hunderttausende Schaulustige in die Region gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.