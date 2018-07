London (dpa) - Der Âbhörskandal in Großbritannien zieht immer weitere Kreise. Der frühere Königshaus-Reporter der britischen Zeitung «News of the World», Clive Goodman, ist laut Medienberichten erneut festgenommen worden. Die Festnahme stehe im Zusammenhang mit dem Skandal um abgehörte Handys. Zuvor war bereits Andy Coulson, ein früherer Chefredakteur von «News of the World» und Ex-Kommunikationschef von Premierminister David Cameron, festgenommen worden. «News of the World» soll bis zu 4000 Menschen abgehört haben, um an exklusive Informationen zu kommen.

