Grenchen (dpa) - Zum Auftakt seines Trainingslagers in der Schweiz hat der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund in einem Testspiel gegen den zwölfmaligen Schweizer Champion FC Zürich nur ein 1:1 (1:1) erreicht.

Vor 6812 Zuschauern in Grenchen gingen die Eidgenossen durch ein Tor von Josik Drmic (5. Minute) in Führung. Das 1:1 erzielte Jakub Blaszczykowski (12.). BVB-Trainer Jürgen Klopp tauschte in der Halbzeit die komplette Mannschaft aus.