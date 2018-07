New York (dpa) - Darf der wegen versuchter Vergewaltigung angeklagte Ex-Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, bald in seine Heimat zurück? Manhattans Oberstaatsanwaltschaft Cyrus Vance prüft nach einem Bericht des «Wall Street Journal», ob er die Anklage gegen den 62-jährigen Franzosen wegen erheblicher Zweifel an der Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers fallen lassen muss. Verzögert wird die Entscheidung durch den Anwalt des Zimmermädchens.

