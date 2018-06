Wolfsburg (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Kim Kulig droht eine längere Verletzungspause. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin zog sich im WM-Viertelfinale gegen Japan in Wolfsburg eine Blessur am rechten Knies zu. Eine Diagnose stand nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes zunächst aus. Die Neu-Frankfurterin kam nach einem Kopfballduell in der vierten Minute unglücklich auf, musste verletzt vom Feld und wurde weinend auf der Bank von ihren Teamkolleginnen getröstet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.