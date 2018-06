FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Montag nach schwachen US-Konjunkturdaten stark unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,4196 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag noch auf 1,4415 (Freitag: 1,4260) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6937 (0,7013) Euro.

Der Euro war nach einem enttäuschend ausgefallenen US-Einkaufsmanagerindex für die Industrie stark unter Druck geraten. "Diese Reaktion mag auf den ersten Blick verwundern, aber die Risikoabneigung hat die Anleger aus dem Euro getrieben", erklärte Jana Meier Devisenexpertin von HSBC Trinkaus die auf den ersten Blick ungewöhnliche Kursentwicklung. Der US-Einkaufsmanagerindex war deutlich stärker gesunken als erwartet. Mit 50,9 Punkten signalisiert er nur noch ein leichtes Wirtschaftswachstum. Der ISM-Index gilt als wichtigster Frühindikator der US-Wirtschaft.

Auf den sich abzeichnenden Schuldenkompromiss in den USA hatte der Euro hingegen mit deutlichen Kursgewinnen reagiert. "Dies hatte für Beruhigung an den Märkten gesorgt und so den Euro gestützt", sagte Meier. Diese Beruhigung sei jedoch nur vorübergehenden gewesen. Die Angst vor einer weltweiten Abkühlung der Weltwirtschaft belaste jetzt den Euro stark. Zuletzt hätten sich weltweit Konjunkturindikatoren eingetrübt. Bis zum Mittagshandel war der Euro bis auf 1,4454 Dollar gestiegen. Im Nachmittagshandel fiel er dann nach den schwachen US-Daten um über zwei Cent. Zum Schweizer Franken sank der Euro auf ein Rekordtief von 1,1087 Franken.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87955 (0,87485) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 110,84 (110,59) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,1270 (1,1418) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.623,00 (1.628,50) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 35.350,00 (35.750,00) Euro.