Berlin (dpa) - 1958 hat der belgische Zeichner Peyo die Schlümpfe erfunden - mittlerweile sind sie in der ganzen Welt bekannt. Nun wurden sie modernisiert und kommen mit ihrem ersten Schlumpf-Film in 3D in die Kinos.

Papa Schlumpf und fünf andere gelangen nach New York, ebenso wie der böse Zauberer Gargamel. Das Schlumpf-Sextett steht vor einem großen Abenteuer: Es muss unbedingt nach Schlumpfhausen zurückkommen und darf nicht Gargamel in die Hände fallen. Ein schön gestalteter Spaß für die ganze Familie, mit echten Schauspielern an der Seite der computeranimierten blauen Wesen.

(Die Schlümpfe in 3D, USA 2011, 102 Min., FSK 0, von Raja Gosnell, mit Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jayma Mays)

