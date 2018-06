Berlin (dpa) - Um neu anzufangen und vor allem, um ihren kleinen Sohn nach der Haft wieder zu bekommen, braucht Angèle einen Mann. Den findet sie über eine Kontaktanzeige. Doch Tony lässt sich von der schönen, aber auch immer ein wenig linkischen Frau nicht locken.

Er kann kaum glauben, dass Angèle tatsächlich ihn, den korpulenten, schweigsamen Fischer meint. Trotzdem lässt er sie in seinem Haus wohnen und gibt ihr Arbeit. Und langsam, sehr langsam entwickelt sich eine Vertrautheit, die so gar nicht in die Klischees von Liebesfilmen passen will. Alix Delaporte hat mit ihrem Spielfilmdebüt einen wunderschönen Film vor der rauen Kulisse der Normandie geschaffen, der auch dank der beiden großartigen Hauptdarsteller den Zuschauer sofort einfängt.

(Angèle und Tony, Frankreich 2010, 87 Min. FSK ohne Angabe, von Alix Delaporte, mit Clotilde Hesme, Grégory Gadebois)

