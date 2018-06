Berlin/Monte Carlo (dpa) - Drei junge Amerikanerinnen, darunter Disney-Star und Justin-Bieber-Freundin Selena Gomez, reisen nach Paris und sind etwas enttäuscht, wie unglamourös die Stadt der Liebe sein kann.

Doch dann wird das texanische High-School-Girl Grace (Gomez) mit der reichen britischen Erbin Cordelia verwechselt. Auf diese Weise erschleicht sie sich und ihren beiden Freundinnen ein paar mondäne Tage in Monaco am Mittelmeer. Der unoriginelle Film fühle sich wie das Remake eines biederen 50er-Jahre-Films an, schrieb die «New York Times» - und hatte ein bisschen Recht. Doch manchmal möchten (vor allem) Mädchen ja auch einfach nur ein paar kurzweilige Minuten rund um Freundschaft, Flirten und Identitätsfindung sehen.

(Plötzlich Star, USA 2011, 109 Min, FSK ab 6, von Thomas Bezucha, mit Selena Gomez, Katie Cassidy, Leighton Meester)

Homepage des Films