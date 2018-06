Berlin (dpa) - Tiefschwarze Szenarien wurden entworfen: Zum Beispiel, dass eine Zahlungsunfähigkeit der USA die ganze Welt in eine neue Rezession stürzen könnte. Doch auch die Einigung birgt Gefahren - etwa, dass die schwächelnde US-Wirtschaft zum falschen Zeitpunkt abgewürgt wird.

«Wenn die US-Wirtschaft hustet, bekommen Europa und Deutschland eine Lungenentzündung» - diese Faustformel galt über Jahrzehnte. Deshalb wurde das innenpolitische Gezerre in den USA um das Ausmaß der Staatsschulden weltweit mit Spannung beobachtet. Die Sorge: Jedes größere amerikanische Problem könnte quasi automatisch zu einem Problem für die Weltwirtschaft werden. Einige Ökonomen verglichen die Schuldenkrise in Washington gar mit der Lehman-Pleite, die im Herbst 2008 eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise auslöste. dpa beantwortet wichtige Fragen dazu.

In welcher Verfassung ist die amerikanische Konjunktur?

Um im Bild zu bleiben: Die US-Wirtschaft hustet schon seit Jahren. Schon vor der Rezession 2009 wies Amerikas Volkswirtschaft relativ geringe Wachstumsraten auf: 2,7 Prozent 2006, 1,9 Prozent 2007 - und dann Stagnation 2008. Nach dem Einbruch 2009 hielt sich das Wachstumstempo ebenfalls in Grenzen, und das, obwohl die Regierung von Präsident Barack Obama sowie die Notenbank Fed Milliarden und Abermilliarden an frischem Geld in den Kreislauf pumpten, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Bislang einziges Ergebnis: Ein wachsender Schuldenberg und steigende Inflation. Aktuelles Symptom der US-Flaute: Die Arbeitslosigkeit liegt über 9 Prozent, und der private Konsum - mit 70 Prozent der Motor der US-Wirtschaft - kommt nicht Gang.

Hat das Folgen für Europa und Deutschland?

Aktuell keine - im Gegenteil: In Deutschland läuft, mit Wachstumsraten über 3 Prozent 2010 und 2011, ein stabiler Aufschwung. Damit hat die größte europäische Volkswirtschaft die Amerikaner in puncto Konjunktur überholt. Ökonomen, wie der frühere Chefvolkswirt der Hypovereinsbank, Martin Hüfner, sprechen bereits von einer Abkopplung. Zwar läuft es in anderen Ländern des Euroraums nicht so gut wie in Deutschland. Das liegt aber an hausgemachten Problemen: Vor allem den südeuropäischen Ländern fehlt die Wirtschaftskraft, sich dauerhaft aus der Rezession herauszuarbeiten. Auch die Euro-Schuldenkrise lastet schwer.

Wie wichtig sind die USA für die Weltwirtschaft?