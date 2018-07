Mogadischu (dpa) - In den Dürregebieten Ostafrikas ist keine Besserung in Sicht. Die Zahl hungernder Menschen, die täglich in Somalias Hauptstadt Mogadischu ankämen, steige weiter drastisch, berichtete das BBC Radio. Allein im vergangenen Monat hätten 12 000 unterernährte Kinder Zentren der Vereinten Nationen aufgesucht, 30 Prozent mehr als im Vormonat. Aber auch in den anderen Dürregebieten nimmt die Zahl der Hilfsbedürftigen täglich weiter zu. Von der UN heißt es, dass mehr als zwölf Millionen Menschen in Somalia, Kenia, Äthiopien und Dschibuti dringend Hilfe brauchen.

