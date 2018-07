New York (dpa) - Deutschland will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates wegen der blutigen Unruhen in Syrien. In den letzten Stunden ihrer Präsidentschaft im mächtigsten UN-Gremium hat die deutsche UN-Mission ihren Nachfolger Indien um eine entsprechende Tagung gebeten. Das verlautete aus Diplomatenkreisen. Der Vorsitz im Sicherheitsrat wechselt monatlich, nach den Deutschen sind ab 1. August die Inder dran. Während des deutschen Vorsitzes war es nicht zur Verabschiedung einer Resolution gegen die syrische Führung wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.