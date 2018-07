Frankfurt/Main (dpa) - Nächster Schritt zu einem möglichen Streik der deutschen Fluglotsen: Heute soll das Ergebnis der Urabstimmung verkündet werden. Von der Gewerkschaft der Flugsicherung hieß es bereits, dass sich eine übergroße Mehrheit an der Abstimmung beteiligt hat. Eine Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder zu einem Arbeitskampf gilt als sicher. Laut Gewerkschaft haben die DFS-Fluglotsen und die übrigen Tarifbeschäftigten in den vier Kontrollzentren und in den Towern der 16 internationalen Flughäfen Deutschlands noch nie gestreikt.

