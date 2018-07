Kairo (dpa) - Für mehr als eine Milliarde Muslime hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Der im Islam heilige Monat ist in diesem Jahr von blutigen Konflikten in Libyen, Syrien und im Jemen überschattet. Ägypten, das bevölkerungsreichste arabische Land, ringt immer noch mit dem Erbe der Mubarak-Herrschaft, die im Februar gestürzt wurde. In Deutschland gibt es rund 4,2 Millionen Muslime, für die ebenfalls die Fastenzeit begann. Im Ramadan sollen Muslime von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr verzichten.

