Oslo (dpa) - Mit einer großen nationalen Trauerfeier will Norwegen am 21. August der 77 Toten der Terroranschläge von Oslo und der Insel Utøya gedenken. Das kündigte Ministerpräsident Jens Stoltenberg vor dem Parlament an. Zu der Feier sollen Überlebende, Angehörige der Opfer und andere direkt Berührte zusammen mit den Helfern und den Behörden eingeladen werden. In Anwesenheit von Überlebenden der Anschläge sowie König Harald verlas Parlamentspräsident Dag Terje Andersen die Namen aller Opfer. Die meisten waren Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren.

