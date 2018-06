Brüssel (dpa) - Nach dem Massaker syrischer Sicherheitskräfte in der Oppositions-Hochburg Hama verschärft die EU die Sanktionen gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton sagte in Brüssel, eine Entscheidung über neue Sanktionen stehe «unmittelbar bevor». Die EU hatte zuletzt am 24. Juni die Sanktionen gegen Assad verschärft. Menschenrechtsgruppen zählten bislang in ganz Syrien 142 Tote. Der blutige Einsatz des Militärs wurde weltweit verurteilt. Deutschland hat eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt.

