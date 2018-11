Hannover (dpa) - Der nach der ZDF-Show «Wetten, dass..?» querschnittsgelähmte Samuel Koch will sein Schauspiel-Studium in Hannover so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht, sagte eine Sprecherin der Hochschule für Musik, Theater und Medien zu einem Bericht der «Bild»-Zeitung. Währenddessen bot TV-Produzent Wolfgang Rademann dem jungen Mann eine Rolle in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» an.

