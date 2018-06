Offenbach (dpa) - Der Sommer kommt zurück - aber nur für wenige Tage. Morgen sollen die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein auf bis zu 30 Grad am Oberrhein klettern, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Hochs Janet und Karin hätten gutes Wetter dabei, aber nicht für lange Zeit. Schon am Mittwochnachmittag bringt ein Tief aus Frankreich wieder Gewitter und Regen in den Westen und Süden Deutschlands. Vor dem Donnerwetter soll die Anzeige auf den Thermometern aber auf bis zu 31 Grad steigen.

