New York (dpa) - Braun gebrannt und bestens gelaunt hat Jürgen Klinsmann seine Mission als Fußball-Nationaltrainer der USA angetreten. Mit einem US-Nationaltrikot mit seinem Namen in der Hand erschien der 47-Jährige heute zu seiner offiziellen Präsentation im Niketown-Gebäude in New York und verbreitete gleich Aufbruchstimmung. Er sei seit 13 Jahren in den USA und kenne den Fußball sehr gut, sagte Klinsmann in fließendem Englisch mit leichtem deutschen und US-Akzent. Der gebürtige Schwabe hat einen Vertrag bis zur WM 2014 unterschrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.