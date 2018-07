London (dpa) - Dem amerikanischen Schauspieler und Filmproduzenten Brad Pitt (47) gefällt der Londoner Stadtbezirk Richmond angeblich so gut, dass er erwägt, sich dort eine Stadtvilla zuzulegen. Wie die «Sun» im Internet meldet, soll sich auch Pitts Lebensgefährtin Angelina Jolie (36) gern in Richmond aufhalten.

Pitt wurde in den vergangenen Wochen häufiger in der grünen Region im Südwesten der britischen Hauptstadt gesehen, weil er dort den Zombiefilm «World War Z» nach einem Roman von Max Brook dreht, der für 2012 in den Kinos angekündigt ist. Pitt wird in der Hauptrolle zu sehen sein.