Madrid (dpa) - Der spanische Sternekoch Ferran Adrià (49) hat vorerst zum letzten Mal die Türen seines berühmten Restaurants «El Bulli» geöffnet. In das Lokal an der Costa Brava nördlich von Barcelona war am Samstagabend eine ausgewählte Gesellschaft von Freunden, Familienangehörigen und Kollegen eingeladen, wie der Katalane wenige Stunden vor dem Festessen mitteilte. Aus dem Restaurant soll 2014 eine Stiftung werden.

Adrià - der mit seiner «Molekular-Küche» bekanntwurde - will sich in den nächsten zwei Jahren auf die Entwicklung neuer kulinarischer Kreationen konzentrieren. Danach soll das Restaurant in eine Stiftung für neue gastronomische Produkte und Konzepte umgewandelt werden. Dies solle den kreativen, nonkonformistischen und anspruchsvollen Geist von «El Bulli» wahren. Dabei soll es auch Stipendien für Nachwuchsköche geben.

Zu den etwa 50 eingeladenen Gästen zum letzten Mahl gehörten nach Angaben des Restaurants die derzeit besten Köche der Welt: Der Däne René Redzepi, die Spanier Joan Roca und Andoni Luis Aduriz sowie der Italiener Massimo Bottura. Zu Essen gab es rund 40 kleine aber raffinierte Gängen.

Adrià leitete 24 Jahre die Küche des Drei-Sterne-Restaurants an einer abgelegenen Bucht der Costa Brava. 2010 hatte der Koch bekanntgegeben, sein Lokal vorübergehend zu schließen. Adrià gilt als einer der besten Köche der Welt. Er wurde allerdings im vergangenen Jahr von René Redzepi auf der Top-Liste der internationalen Feinschmecker-Restaurants vom Spitzenplatz verdrängt.

