Karlsruhe (dpa) - Die deutschen U-21-Fußballer sind erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Trainer Rainer Adrion gewann ihr Auftaktspiel in der Gruppe 1 gegen Zypern mit 4:1. In den nächsten Qualifikationspartien spielt Deutschland am 1. September in Paderborn gegen San Marino und am 6. September in Weißrussland.

