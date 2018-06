Peking (dpa) - Nach den Gewinnen an der Wall Street und in Europa liegen die Börsen in Hongkong und China zum Handelsauftakt im Aufwind. Der Hang Seng-Index startete in der ersten halben Stunde mit einem Plus von zwei bis drei Prozent, während die chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen mehr als ein Prozent höher eröffneten. Der Shanghai Composite Index begann den Handelstag mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent auf 2562 Punkte. Der Shenzhen Component Index lag zu Beginn 1,8 Prozent höher bei 11 519 Punkten.

