NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag weiter auf Tauchstation begeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in New York zuletzt bei 1,4200 US-Dollar gehandelt, konnte sich dabei aber nach schwach ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten etwas von ihrem zuvor erreichten Tagestief bei 1,4149 Dollar erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,4170 (Montag: 1,4415) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7057 (0,6937) Euro.

Noch kräftiger war das Minus gegenüber dem Schweizer Franken <CHFVS.FX1>, der den Anlegern in schlechten Börsenzeiten als Zuflucht und "sicherer Hafen" dient. Die Schweizer Währung erreichte im Tagesverlauf ein Rekordhoch gegenüber der Gemeinschaftswährung. Zeitweise wurden in New York nur noch 1,085 Franken für einen Euro gezahlt.

"Die am Nachmittag veröffentlichten schwachen US-Konjunkturdaten haben Anleger zum Kauf von Euro genutzt", begründete Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die moderate Erholung vom Tagestief. Die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte in den USA hatten sich im Juni schwächer entwickelt als erwartet.

"Generell bleibt das Umfeld für den Euro aber weiter ungünstig", so die Expertin im Hinblick auf die Schuldenkrise in Europa. Weiter steigende Risikoaufschläge für italienische und spanische Staatsanleihen hätten die Gemeinschaftswährung belastet. In den USA konnte eine Staatspleite dagegen in letzter Minute abgewendet werden. Nach dem Abgeordnetenhaus billigte am Dienstag auch der US-Senat den in zähen Verhandlungen errungenen Schuldenkompromiss.