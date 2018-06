Washington (dpa) - In praktisch letzter Minute haben die USA nach wochenlangem Gezerre um das US-Schuldenlimit die Staatspleite verhindert.

Nach dem Abgeordnetenhaus billigte am Dienstag auch der Senat den in zähen Verhandlungen errungenen Schuldenkompromiss - von Mitternacht an wäre die weltgrößte Volkswirtschaft sonst in die Zahlungsunfähigkeit gestürzt, mit unabsehbaren Folgen.

Präsident Barack Obama, der das Gesetz bereits kurz danach unterzeichnete, meinte, durch die Entscheidung sei eine Katastrophe abgewendet worden. Aber es handele sich lediglich um einen «ersten Schritt». Um die US-Schulden langfristig zu reduzieren mahnte Obama erneut Steuerererhöhungen für die Reichen an. «Jeder wird seinen Beitrag leisten müssen», sagte Obama. «Das ist nur fair.»

Aufatmen auch auf den Finanzmärkten: Nach dem Kompromiss entschied eine erste Kreditratingagentur - das US-Unternehmen Fitch -, die US-Topbonität «AAA» beizubehalten. Fitch machte aber zugleich klar, dass sie die Schuldenentwicklung in den USA weiter scharf im Auge behalten wird. Während des Finanzstreits hatten führende Ratingagenturen für den Fall des Scheiterns in Washington mit schweren Konsequenzen gedroht.

Der Senat als zweite Kammer des Kongresses nahm die Vorlage mit 74 gegen 26 Stimmen an. 60 waren nötig. Am Montag hatte das Abgeordnetenhaus den Kompromiss mit 269 zu 161 Stimmen gebilligt. Allerdings hatte es Widerstand sowohl im rechten Flügel der Republikaner als auch bei linken Demokraten gegeben.

Der Kompromiss sieht vor, dass die Erhöhung des Schuldenlimits von derzeit 14,3 Billionen Dollar (rund 10 Billionen Euro) mit historischen Sparmaßnahmen in Höhe von rund 2,5 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) einhergeht.

Spitzenpolitiker beider Parteien im Abgeordnetenhaus warben bis kurz vor der Abstimmung für den Kompromiss. «Bitte denkt daran, was passiert, wenn wir zahlungsunfähig werden», mahnte die Fraktionschefin der Demokraten, Nancy Pelosi. «Beide Parteien sind für den Schlamassel verantwortlich, beide müssen zusammenarbeiten, um uns aus dem Schlamassel wieder herauszuholen», sagte der republikanische Finanzpolitiker Paul Ryan. Am Ende votierten für die Einigung ihn 174 Republikaner und lediglich 95 Demokraten.