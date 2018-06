München (dpa) - Die Schauspielerin Johanna Wokalek («Die Päpstin», «Barfuß») hat einen neuen Freund. Nach Informationen der Zeitschrift «Bunte» sind die 36-Jährige und der 17 Jahre ältere Dirigent Thomas Hengelbrock ein Paar.

«Ja, die beiden sind zusammen», zitiert das Blatt Wokaleks Sprecherin. Die Beiden führten eine Fernbeziehung, schreibt die Zeitschrift. Demnach lebt und arbeitet Wokalek in Wien - Hengelbrock, der als «Tannhäuser»-Dirigent gerade sein Debüt bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth gegeben hat, tritt im September als Chefdirigent der NDR-Sinfoniker in Hamburg an.