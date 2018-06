München (dpa) - Die Sängerin Ute Lemper glaubt, dass sie mit 48 Jahren eine bessere Mutter ist als manch andere Frau mit 28. Das sagte sie der Zeitschrift «Bunte». Insgesamt sei sie gelassener als bei ihren ersten beiden Kindern Max (17) und Stella (14).

«In den Zwanzigern wäre ich unfähig gewesen, eine gute Mutter zu sein. Jetzt hat sich meine Karriere gesetzt, ich bin finanziell abgesichert», sagte sie. Die 48-Jährige freut sich auf ihr viertes Kind. Sie und ihr Partner, der Musiker Todd Turkisher (51), seien «überglücklich». Mit ihm und dem gemeinsamen Sohn Julian wohnt Lemper in New York. Geburtstermin sei der 10. Oktober. Das Baby soll per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Eine lange Karrierepause plant Lemper danach nicht. «Im Dezember werde ich in Deutschland auf Tournee gehen.»