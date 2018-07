Mexiko-Stadt (dpa) - Die mexikanische Fluggesellschaft Aeroméxico hat nach Behördenangaben den weltweit ersten kommerziellen Flug über den Atlantik mit Biotreibstoff durchgeführt. Nach Berichten mehrerer mexikanischer Medien landete die Maschine in Madrid. Die Boeing war mit mehr als 250 Passagieren an Bord in Mexiko-Stadt gestartet. Gegenwärtig sei die Verwendung von Biotreibstoff in der Luftfahrt allerdings noch unrentabel, heißt es von der Fluggesellschaft.

