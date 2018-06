München (dpa) - BMW legt heute nach Daimler und Audi als dritter der deutschen Oberklassehersteller seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Wie die Rivalen aus Stuttgart und Ingolstadt dürfte auch der Münchner Autokonzern Rekorde vermelden - und dabei den Abstand zu den Verfolgern nochmals vergrößert haben. BMW hatte in den vergangenen Monaten bereits glänzende Absatzzahlen präsentiert, nun dürfte es auch bei Umsatz, Gewinn und Rendite gute Nachrichten geben. Der Dax-Konzern peilt in diesem Jahr neue Bestwerte an und hatte erst vor wenigen Wochen seine Erwartungen für 2011 nach oben geschraubt.

