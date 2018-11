Frankfurt/Main (dpa) - Die Gewerkschaft der Flugsicherung hat ihre Beratungen über einen möglichen Fluglotsenstreik aufgenommen. Nach dem eindeutigen Ergebnis der Urabstimmung kam der Vorstand der Spartengewerkschaft in Frankfurt zusammen. Das weitere Vorgehen soll am Nachmittag bekanntgegeben werden. 95,8 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder hatten sich für einen Arbeitskampf bei der Deutschen Flugsicherung GmbH ausgesprochen. Weiteres Thema: das verbesserte Tarifangebot, mit dem die DFS offenbar den Streik abwenden will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.