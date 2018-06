Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seinen anfänglichen Widerstand gegen Friedensvorschläge von US-Präsident Barack Obama offenbar aufgegeben. Einen Monat vor dem geplanten Antrag der Palästinenser auf Aufnahme in die Vereinten Nationen deutete ein Regierungsvertreter in Jerusalem an, Israel sei zu Verhandlungen auf der Grundlage der Grenzen vor dem Sechstagekrieg von 1967 mit entsprechendem Gebietsaustausch bereit. Eine offizielle Äußerung der Regierung gab es aber noch nicht.

