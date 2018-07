Rom (dpa) - Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi nimmt heute zur Schulden- und Wachstumskrise seines Landes Stellung. Berlusconi will am Nachmittag in beiden Kammern des Parlaments Anti-Krisen-Strategien vorstellen. Obwohl Rom Mitte Juli ein Sparpaket von 48 Milliarden Euro verabschiedet hatte, beruhigte das die Finanzmärkte auf Dauer nicht. Die hohe Verschuldung Italiens sorgt für fortgesetzte Spekulationen. Der Vorsitzende der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, und Italiens Finanzminister Giulio Tremonti wollen heute in Luxemburg über die Situation in Italien sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.