New York (dpa) - Zum ersten Mal hat der UN-Sicherheitsrat über einen konkreten Resolutions-Text zur eskalierenden Gewalt in Syrien verhandelt. Nach fast achtstündigen Gesprächen hat man sich zwar noch nicht einigen können, allerdings gibt es ernsthafte Gespräche. Laut Teilnehmerkreisen beteiligen sich auch die eher zögerlichen Regierungen Indiens, Brasiliens und Südafrikas aktiv an den Verhandlungen. Bislang blockieren vor allem Russland und China eine Resolution gegen das Assad-Regime. Heute Nachmittag sollen die Verhandlungen weitergehen.

