Berlin (dpa) - In Deutschland lebende Asylbewerber aus Syrien können sich vorerst sicher fühlen: Die Bundesrepublik schiebt nach wie vor keine abgelehnten Asylbewerber aus dem Staat ab. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage in Berlin mit. Das Ministerium hatte den Bundesländern bereits Ende April empfohlen, auf Abschiebungen nach Syrien zu verzichten, bis die Verhältnisse in dem Land geklärt seien. Zum 30. Juni seien 4818 syrische Staatsangehörige eigentlich ausreisepflichtig gewesen.

