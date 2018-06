Kairo (dpa) - Der ehemalige ägyptische Präsident Husni Mubarak ist heute Vormittag im Krankenbett zu seinem Prozess in den Verhandlungssaal in Kairo geschoben worden. Der vorsitzende Richter eröffnete daraufhin die Sitzung. Mubarak ist wegen tödlicher Gewalt gegen Demonstranten und Amtsmissbrauchs angeklagt. Wegen seines Gesundheitszustandes galt sein Erscheinen vor Gericht bis zuletzt als ungewiss. Zusammen mit Mubarak müssen sich in dem selben Verfahren auch der frühere Innenminister und sechs ehemalige leitende Mitarbeiter aus dessen Ministerium verantworten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.