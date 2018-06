Berlin (dpa) - Model Jana Beller wehrt sich gegen die Kritik von Model-Manager Günther Klum an ihr. Sie könne die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen, sagte die diesjährige Siegerin der Heidi-Klum-Show «Germany's Next Topmodel» auf ProSieben der «Bild-Zeitung». Klums Vater Günther, Chef der Agentur One-eins, hatte in dem Blatt zuvor beklagt, Janas Freund Dimitri bestimme über deren Karriere. One-eins kündigte nach eigenen Angaben den Vertrag mit Beller. Jana Beller jedoch bestreitet das und sagt vielmehr, sie habe den Vertrag gekündigt.

