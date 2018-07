Düsseldorf (dpa) - Hinter der Serie von Vorwürfen um Sex-Orgien und falsche Riesterverträge wittert die Ergo-Versicherungsgruppe ehemalige Vertreter des Unternehmens. Alles habe am 20. April mit einer Zeitungsanzeige aus diesen Reihen begonnen. Mit ihnen streite sich das Unternehmen um Ansprüche, sagte Ergo-Chef Torsten Oletzky in Düsseldorf. Viele Vorwürfe hätten allerdings einen wahren Kern. Oletzky nannte die Sex-Orgie für Top-Vertreter in Budapest erneut «gänzlich inakzeptabel».

