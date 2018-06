Berlin (dpa) - Der Deutsche Reiseverband hat vor einem Streik der Fluglotsen gewarnt. Der Verband fordert die Tarifparteien auf, am Verhandlungstisch eine Lösung zu erzielen. Es könne nicht im Interesse der Beschäftigten sein, den Kunden durch Flugausfälle ihren Urlaub gerade jetzt in der Hochsaison zu verderben. Das sagte Verbandspräsident Jürgen Büchy. Die Gewerkschaft der Flugsicherung ruft die Fluglotsen für morgen zu einem sechsstündigen Streik auf. Der Arbeitgeber will den Arbeitskampf gerichtlich verhindern.

