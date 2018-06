Berlin (dpa) - Auch Patienten auf dem Land sollen in ihrer Umgebung zum Hausarzt gehen können. Für eine wohnortnahe medizinische Versorgung hat die Bundesregierung erstmals gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht. Junge Mediziner sollen vor allem durch mehr Geld in ländliche Regionen gelockt werden. Gegen die ärztliche Unterversorgung will Gesundheitsminister Daniel Bahr insgesamt 320 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich locker machen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung sei die erste, die per Gesetz den drohenden Ärztemangel anpacke, sagte Bahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.